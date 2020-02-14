SCHEDULE
2020 SERIES SCHEDULE
|REGION
|CONTEST DATE
|LOCATION
|1
|SOUTHWEST
|March 19/20 THURS / FRI
|SEASIDE REEF, CARDIFF, CA
|2
|SOUTHEAST
|APRIL 22/23 WED / THURS
|NEW SMYRNA BEACH, FL
|3
|NORTHWEST
|APRIL 30/May 1 THURS / FRI
|STEAMER LANE, SANTA CRUZ, CA
|4
|WEST
|JUNE 11/12 THURS / FRI
|54TH/56TH STREET, NEWPORT BEACH, CA
|5
|HAWAII
|JULY 9/10 THURS / FRI
|ALA MOANA BOWLS, SOUTH SHORE, HI
|6
|MID-ATLANTIC / NORTHEAST
|AUGUST 19/20 TUES / WED
|JENNETTE’S PIER, OUTER BANKS, NC
|7
|NATIONAL CHAMPIONSHIPS
|SEPTEMBER 14-18
|NICARAGUA
AS OF 2/14/20