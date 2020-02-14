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SCHEDULE

2020 SERIES SCHEDULE

  REGION CONTEST DATE LOCATION
1 SOUTHWEST March 19/20 THURS / FRI SEASIDE REEF, CARDIFF, CA
2 SOUTHEAST APRIL 22/23 WED / THURS NEW SMYRNA BEACH, FL
3 NORTHWEST APRIL 30/May 1 THURS / FRI STEAMER LANE, SANTA CRUZ, CA
4 WEST JUNE 11/12 THURS / FRI 54TH/56TH STREET, NEWPORT BEACH, CA
5 HAWAII JULY 9/10 THURS / FRI ALA MOANA BOWLS, SOUTH SHORE, HI
6 MID-ATLANTIC / NORTHEAST AUGUST 19/20 TUES / WED JENNETTE’S PIER, OUTER BANKS, NC
7 NATIONAL CHAMPIONSHIPS SEPTEMBER 14-18 NICARAGUA

 

AS OF 2/14/20

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